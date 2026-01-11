Logo SportMediaset

Mercato

Nuova vita Dani Alves, predicatore evangelico e azionista in Serie C portoghese: torna a giocare?

11 Gen 2026 - 14:00
© X

© X

La nuova vita di Dani Alves? Da predicatore evangelico, a Girona, in Spagna, e da proprietario di un club, il Sao Joao de Ver, in terza serie portoghese. Il terzino brasiliano, 42 anni, ex Barcellona e Juventus fra le altre, si è detto "rinato" dopo la fine delle vicende giudiziarie che lo vedevano coinvolto. 

Dani Alves ha trascorso infatti 14 mesi in carcere per le accuse di violenza sessuale. Rilasciato dopo il pagamento di una cauzione di un milione di euro, è stato poi assoluto in appello in seguito alla condanna a quattro anni e mezzo in primo grado. 

La nuova vita nelle chiese evangeliche spagnole, dove si è avvicinato alla fede ed è diventato un predicatore. Ma anche grazie al calcio, ritrovato intanto in veste di azionista del club portoghese, dove è stato presentato nei giorni scorsi. Nonostante la difficile situazione di classifica del Sao Joao de Ver (penultimo nella terza serie, sconfitto 4-0 dal Fafe nell'ultima gara, terzo Ko di fila), Alves ha detto di voler "scrivere nuove pagine nella storia del club". 

Non è da escludere nemmeno un suo ritorno in campo, per concludere in altro modo la carriera bruscamente interrotta nel gennaio 2023, quando fu licenziato dai messicani del Pumas dopo l'arresto avvenuto a Barcellona.

dani alves
barcellona
brasiliana
portogallo

