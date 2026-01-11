Nuova vita Dani Alves, predicatore evangelico e azionista in Serie C portoghese: torna a giocare?

La nuova vita nelle chiese evangeliche spagnole, dove si è avvicinato alla fede ed è diventato un predicatore. Ma anche grazie al calcio, ritrovato intanto in veste di azionista del club portoghese, dove è stato presentato nei giorni scorsi. Nonostante la difficile situazione di classifica del Sao Joao de Ver (penultimo nella terza serie, sconfitto 4-0 dal Fafe nell'ultima gara, terzo Ko di fila), Alves ha detto di voler "scrivere nuove pagine nella storia del club".