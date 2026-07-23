Juve, cambiano gli obiettivi: si allontana Dibu, nessun contatto per Vlahovic. Accelerata Kessie
Difficile l'accordo per il portiere dell'Aston Villa, priorità a Vicario. In attacco non si riapre la pista per l'ex numero 9, mentre piace molto il centrocampista
Mentre Spalletti chiede colpi per alzare il livello, si allontanano dall'orbita Juventus due dei nomi più chiacchierati delle ultime settimane: Dibu Martinez e Dusan Vlahovic. Il portiere e l'attaccante, il numero uno già campione del mondo trattato dai bianconeri e l'ex bomber svincolato dopo i quattro anni e mezzo in bianconero e la scadenza del contratto.
Momento decisivo per il mercato della Vecchia Signora, che si trova a un bivio che probabilmente cambierà definitivamente gli obiettivi. A partire dal giocatore che avrebbe potuto difendere i pali dello Stadium: Emiliano Martinez. Da diverse settimane nel mirino, la Juve si è scontrata con la richiesta dell'Aston Villa che di certo non voleva lasciar andare a zero o a prezzo di saldo un leader come il 33enne argentino.
La trattativa non è tramontata definitivamente, ma in questo momento il Dibu si allontana. Più probabile un affondo per Guglielmo Vicario del Tottenham (prestito con obbligo di riscatto a meno di 20 milioni di euro), oppure spazio a un nome alternativo come il tedesco classe 2002 Noah Arubolu del Friburgo, offerto alla Juve.
Capitolo Vlahovic: la grande novità è che non ci sono novità. Nessun contatto da segnalare tra Carnevali, Massara e la dirigenza juventina e l'entourage del giocatore. Nella prima conferenza della stagione, Spalletti aveva invitato l'attaccante serbo a "citofonare" per rimettersi in contatto col club, ma ciò non è avvenuto, nonostante Vlahovic non sia vicino all'accordo con nessun'altra società. Non cambia però la posizione della Juventus, disposta a stilare un nuovo contratto, ma solo alle proprie condizioni e con ingaggio ridotto rispetto all'ultima annata.
Anche per questo, la priorità resta quella di riportare a Torino Kolo Muani oppure, se la trattativa non arrivasse a dama in tempi brevi, intanto Mateo Pellegrino del Parma. Per il 27enne del Psg si continua a lavorare sulla formula, con attenzione alla percentuale sulla futura rivendita e sui bonus, per arrivare vicini ai 45 milioni di euro complessivi.
Tra questi due fronti, quello per il portiere e quello per l'attaccante, la Juventus aspetta possibili uscite a centrocampo (Arthur e Koopmeiners, oltre a Douglas Luiz, tra i candidati) per accelerare su Franck Kessie. Il centrocampista è senza squadra dopo la fine del contratto con i sauditi dell'Al Ahli ed è attirato dal club bianconero, che però non vuole andare oltre all'offerta di un triennale da 4/4,5 milioni di euro a stagione, scrive il Corriere dello Sport.
Mentre la pista "giovane" porterebbe ad André, classe 2006 del Corinthians. Per il centrocampista, i brasiliani chiedono 17-18 milioni di euro più 4 di bonus la richiesta per il 70% del cartellino (il restante 30% è della famiglia) e non va sottovalutata la concorrenza del Fenerbahce.