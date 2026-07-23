MANOVRE BIANCONERE

Juve, cambiano gli obiettivi: si allontana Dibu, nessun contatto per Vlahovic. Accelerata Kessie

Difficile l'accordo per il portiere dell'Aston Villa, priorità a Vicario. In attacco non si riapre la pista per l'ex numero 9, mentre piace molto il centrocampista 

23 Lug 2026 - 10:23
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
videovideo

Mentre Spalletti chiede colpi per alzare il livello, si allontanano dall'orbita Juventus due dei nomi più chiacchierati delle ultime settimane: Dibu Martinez e Dusan Vlahovic. Il portiere e l'attaccante, il numero uno già campione del mondo trattato dai bianconeri e l'ex bomber svincolato dopo i quattro anni e mezzo in bianconero e la scadenza del contratto. 

Momento decisivo per il mercato della Vecchia Signora, che si trova a un bivio che probabilmente cambierà definitivamente gli obiettivi. A partire dal giocatore che avrebbe potuto difendere i pali dello Stadium: Emiliano Martinez. Da diverse settimane nel mirino, la Juve si è scontrata con la richiesta dell'Aston Villa che di certo non voleva lasciar andare a zero o a prezzo di saldo un leader come il 33enne argentino. 

La trattativa non è tramontata definitivamente, ma in questo momento il Dibu si allontana. Più probabile un affondo per Guglielmo Vicario del Tottenham (prestito con obbligo di riscatto a meno di 20 milioni di euro), oppure spazio a un nome alternativo come il tedesco classe 2002 Noah Arubolu del Friburgo, offerto alla Juve.

Capitolo Vlahovic: la grande novità è che non ci sono novità. Nessun contatto da segnalare tra Carnevali, Massara e la dirigenza juventina e l'entourage del giocatore. Nella prima conferenza della stagione, Spalletti aveva invitato l'attaccante serbo a "citofonare" per rimettersi in contatto col club, ma ciò non è avvenuto, nonostante Vlahovic non sia vicino all'accordo con nessun'altra società. Non cambia però la posizione della Juventus, disposta a stilare un nuovo contratto, ma solo alle proprie condizioni e con ingaggio ridotto rispetto all'ultima annata

Anche per questo, la priorità resta quella di riportare a Torino Kolo Muani oppure, se la trattativa non arrivasse a dama in tempi brevi, intanto Mateo Pellegrino del Parma. Per il 27enne del Psg si continua a lavorare sulla formula, con attenzione alla percentuale sulla futura rivendita e sui bonus, per arrivare vicini ai 45 milioni di euro complessivi. 

Tra questi due fronti, quello per il portiere e quello per l'attaccante, la Juventus aspetta possibili uscite a centrocampo (Arthur e Koopmeiners, oltre a Douglas Luiz, tra i candidati) per accelerare su Franck Kessie. Il centrocampista è senza squadra dopo la fine del contratto con i sauditi dell'Al Ahli ed è attirato dal club bianconero, che però non vuole andare oltre all'offerta di un triennale da 4/4,5 milioni di euro a stagione, scrive il Corriere dello Sport. 

Mentre la pista "giovane" porterebbe ad André, classe 2006 del Corinthians. Per il centrocampista, i brasiliani chiedono 17-18 milioni di euro più 4 di bonus la richiesta per il 70% del cartellino (il restante 30% è della famiglia) e non va sottovalutata la concorrenza del Fenerbahce. 

Leggi anche
Luciano Spalletti

Spalletti perde la pazienza: "Cambiate passo. Io resto, ma molti di voi andranno via"

juventus
mercato
serie a
dusan vlahovic
dibu martinez

Ultimi video

00:21
Roma, striscione per Pellegrini

Roma, striscione per Pellegrini

00:50
Landoni: "Napoli-Lukaku, nuovo scenario"

Landoni: "Napoli-Lukaku, nuovo scenario"

02:38
Svolta Leao? Raimondi: "Offerto ingaggio monstre"

Svolta Leao? Raimondi: "Offerto ingaggio monstre"

01:12
Accomando: "Summerville? Ecco le alternative"

Accomando: "Summerville? Ecco le alternative"

01:34
Accomando: "Inter, decisione pesantissima su Spence"

Accomando: "Inter, decisione pesantissima su Spence"

01:34
Accomando: "La Juve ha scelto il nuovo attaccante"

Accomando: "La Juve ha scelto il nuovo attaccante"

01:36
Roma, fastidi e "Joya"

Roma, fastidi e "Joya"

02:05
Tentazione Zirkzee

Serie A, tentazione Zirkzee

01:00
Paperone Como: "Kean e Chalobah? Mercato da 200 milioni"

Paperone Como: "Kean e Chalobah? Mercato da 200 milioni"

00:59
Raimondi: "Situazione Bastoni? Ecco cosa ha detto l'agente"

Raimondi: "Situazione Bastoni? Ecco cosa ha detto l'agente"

01:11
Mercato Juve, c'è l'ultimatum per Kolo Muani!

Mercato Juve, c'è l'ultimatum per Kolo Muani!

01:37
Balzarini: "Si ferma Ekhator, ecco quando tornerà. Ma potrebbe già andare via dalla Juve"

Balzarini: "Si ferma Ekhator, ecco quando tornerà. Ma potrebbe già andare via dalla Juve"

01:49
Una squadra di Premier su Leao, Raimondi: "Bisogna capire se il giocatore accetterà"

Una squadra di Premier su Leao, Raimondi: "Bisogna capire se il giocatore accetterà"

01:37
Raimondi: "L'Inter cerca il sostituto di Dumfries, ecco tutti i dettagli"

Raimondi: "L'Inter cerca il sostituto di Dumfries, ecco tutti i dettagli"

00:45
MCH AUSILIO IN RITIRO MCH

Mercato Inter, Ausilio frena sull'esterno: "Sereni ma novità non a breve"

00:21
Roma, striscione per Pellegrini

Roma, striscione per Pellegrini

I più visti di Juventus

Juve, Ekhator subito ai saluti? Idea scambio di prestiti per arrivare a Pellegrino

Juve, il Galatasaray fa sul serio per Bremer: pronto l'assalto al brasiliano

La Juve aspetta Kolo Muani, ma sonda la pista Zirkzee: le cifre dell'affare

Dusan Vlahovic

Juve-Vlahovic, il rinnovo si fa? Dialoghi in corso, ma...

Juve-Tomori: la pazza idea di Massara per il dopo Bremer

Juve: a centrocampo missione per André del Corinthians, ex obiettivo Milan: è sfida al Fenerbahce

Mercato ora per ora
Vedi tutti
11:56
Camarda e Comotto, rinnovo al Milan e prestito? Si fanno avanti due club
10:50
Liverpool, Bradley Barcola è l'obiettivo numero uno sul mercato
10:35
Lykogiannis riparte dalla Serie B: accordo trovato con la Sampdoria
10:29
Chelsea, Valentin Barco torna in Blues dallo Strasburgo: affare fatto
23:50
Fiorentina, Grosso: "Kean? Vorrei tenerlo, ma ci sono delle voci..."