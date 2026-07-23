Juve, cambiano gli obiettivi: si allontana Dibu, nessun contatto per Vlahovic. Accelerata Kessie

Capitolo Vlahovic: la grande novità è che non ci sono novità. Nessun contatto da segnalare tra Carnevali, Massara e la dirigenza juventina e l'entourage del giocatore. Nella prima conferenza della stagione, Spalletti aveva invitato l'attaccante serbo a "citofonare" per rimettersi in contatto col club, ma ciò non è avvenuto, nonostante Vlahovic non sia vicino all'accordo con nessun'altra società. Non cambia però la posizione della Juventus, disposta a stilare un nuovo contratto, ma solo alle proprie condizioni e con ingaggio ridotto rispetto all'ultima annata.