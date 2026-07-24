Real Madrid, l'obiettivo a sorpresa è Yan Diomandé: trattativa in corso con il Lipsia

Il Real Madrid sta dando l'assalto a Yan Diomandé, stella ivoriana messasi in mostra al Mondiale con giocate di altissimo livello. I Blancos hanno avviato i contatti con il Lipsia, la trattativa sta procedendo e ci sono colloqui costanti. Si conferma quindi la volontà di Florentino di portare nella capitale spagnola un'ala destra di alto livello: l'obiettivo principe era infatti Michael Olise, ma il Bayern Monaco lo ha blindato in maniera totale. Diomandé ricopre lo stesso ruolo, costa comunque moltissimo ma è certamente più accessibile del francese. A riportare la notizia è il giornale tedesco Bild.