La Juventus rilancia per Kolo Muani: nuova offerta al Psg

Altro che tormentone, altro che telenovela. Il ritorno di Randal Kolo Muani alla Juventus non vede ancora la fine e, di questo passo, non è detto che la veda prima della chiusura del mercato estivo. Da una parte c'è il Psg, che fa muro e continua a chiedere 50 milioni di euro dall'altra i bianconeri che non vogliono accontentare i due volte vincitori della Champions League. O almeno non vogliono spingersi fino a quella cifra. Qualche passettino, però, Carnevali e Massara sembrano farlo, tanto che si sarebbero spinti fino al limite (forse invalicabile) dei 40 milioni di euro, con formula da valutare. Che per un giocatore fuori dal progetto di Luis Enrique, tanto da essere stato mandato ad allenarsi con la Primavera, non sono poca cosa. Ancora non siamo agli sgoccioli, però, il tempo continua a passare e Spalletti vorrebbe avere maggiori certezze sugli attaccanti che avrà a disposizione.