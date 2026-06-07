Juve, spunta il Monaco per Openda ma lui tentenna: il motivo

Calciomercato Juve: Lois Openda valuta il futuro dopo il flop. Il Monaco intensifica i contatti, ma il belga frena. Le ultime

07 Giu 2026 - 10:07
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Lois Openda © italyphotopress

Lois Openda © italyphotopress

Lois Openda ha deciso di prendersi una pausa in vacanza per resettare dopo una stagione tormentata alla Juventus, mentre il suo futuro è al centro di un complesso intreccio di mercato che vede il Monaco in pole position per il suo acquisto.

L'attaccante belga non intende accettare la prima proposta utile e preferisce attendere soluzioni più stimolanti rispetto alla Ligue 1, nonostante i francesi abbiano già intensificato i contatti per raggiungere un accordo.

Per la dirigenza juventina si prospetta una trattativa dai tempi lunghi: l'obiettivo della Continassa è quello di cedere il giocatore in prestito ma a patto che venga inserito un obbligo di riscatto o una promessa d'acquisto condizionata, una formula che oltre al Monaco ha già acceso l'interesse del Bournemouth in Premier League e dell'Eintracht Francoforte in Bundesliga. Lo scrive Tuttosport.

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