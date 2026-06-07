Juve, spunta il Monaco per Openda ma lui tentenna: il motivo

Per la dirigenza juventina si prospetta una trattativa dai tempi lunghi: l'obiettivo della Continassa è quello di cedere il giocatore in prestito ma a patto che venga inserito un obbligo di riscatto o una promessa d'acquisto condizionata, una formula che oltre al Monaco ha già acceso l'interesse del Bournemouth in Premier League e dell'Eintracht Francoforte in Bundesliga. Lo scrive Tuttosport.