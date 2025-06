Juventus, la rivoluzione societaria rinsalda la posizione di Tudor

Dopo l'arrivo in società di Damien Comolli (si attende ora l'addio di Cristiano Giuntoli), l'ufficializzazione del nuovo ruolo di Giorgio Chiellini e a pochi giorni dall'inizio del Mondiale per Club, per risolvere il rebus allenatore in casa Juventus si è mosso in prima persona John Elkann. Ieri l'ad di Exor ha telefonato personalmente a Igor Tudor, riporta Il Corriere della Sera, e ha fornito al tecnico croato un attestato del buon lavoro fatto - in un momento difficile - rinnovandogli la fiducia nel suo lavoro. In sostanza lo avrebbe esortato a continuare nel suo lavoro con lo stesso impegno degli ultimi mesi, senza curarsi delle voci, che gli ha garantito non essere fondate, riguardo ai contatti con altri allenatori.