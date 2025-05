L'agente di Tudor: "Ci sarà lui sulla panchina della Juve al Mondiale per club"

Alla fine si è arrivati alla conclusione più logica: Igor Tudor resterà sulla panchina della Juventus per il Mondiale per club prima di dire addio ai bianconeri e lasciare il testimone della guida tecnica ad Antonio Conte. Lo ha rivelato Sky Sport rendendo pubbliche le dichiarazioni di Anthony Seric, l'agente dell'allenatore croato: "Quello di ieri è stato uno sfogo da parte di Tudor dettato dalla tensione per l’obiettivo raggiunto non senza difficoltà, ma in un clima di grande serenità all’interno del club. Igor ha un ottimo rapporto con Giuntoli e tutte le componenti del club, dopo le interviste a caldo poi lui e Cristiano si sono parlati e Igor rispetterà l’impegno preso di guidare la Juve al Mondiale per club. E non metterà nessuna fretta alla società sulla scelta futura perché spera chiaramente di poter ancora essere l’allenatore della Juve nella prossima stagione e ne rispetterà i tempi della scelta. Nulla di diverso infatti gli è stato comunicato. Tudor si sente juventino dentro, ha lavorato con grande passione e professionalità in questi mesi a dimostrazione del grande legame che ha con il mondo Juve”.