Drissa Camara è pronto a dire addio al Parma. Il prossimo 30 giugno lascerà l'Emilia, tuttavia non mancano le richieste per lui come riportato da Tuttomercatoweb.com. L'ivoriano sarebbe finito nei radar di Sassuolo, Genoa e Hellas Verona, mentre sembra essersi defilato l'Empoli che era in pole in caso di permanenza in A.