Non solo Simone Inzaghi, l'Al Hilal punta anche calciatori della Serie A. E sul taccuino degli arabi in primissima posizione ci sarebbe Ederson dell'Atalanta. L'assalto al centrocampista brasiliano potrebbe partire a maggiore ragione se gli emissari del club saudita riuscissero a strappare il sì di Inzaghi per costruire un nuovo progetto. La Dea però non stenderà un tappeto rosso per l'uscita di Ederson: l'ex Salernitana non si muoverà per una cifra inferiore ai 60 milioni