Yildiz punto di riferimento, i prestiti e il caso Vlahovic: la nuova Juve riparte da Monaco di Baviera, vertice tra Elkann e dirigenti

Non solo il nodo allenatore. Sono giorni complicati e impegnati per la Juventus che, in attesa di ufficializzare Damien Comolli come nuovo direttore generale del club, sta studiando le prossime mosse. La Vecchia Signora si è riunita a Monaco di Baviera, non per la finale di Champions in programma, ma per definire le prossime mosse. Il patron bianconero John Elkann, con lo stesso Comolli e Giorgio Chiellini, hanno tenuto un vertice in cui si è parlato molto della rosa tra scadenze di contratto da sistemare, i prestiti da rinnovare e le decisioni da prendere su giocatori importanti con la valigia in mano, come Dusan Vlahovic.