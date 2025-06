Crystal Palace su Tiago Djalò: portoghese in uscita dalla Juve

Il Crystal Palace, secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, avrebbe manifestato interesse per Tiago Djalò, difensore centrale della Juventus. Il portoghese era arrivato a gennaio 2024 dal Lille. Poi, dopo non aver mai visto il campo nei primi sei mesi in bianconero, è passato in prestito al Porto. Un'esperienza finita male, col giocatore messo fuori rosa per atteggiamenti fuori dal campo poco professionali. Ora Djalò è tornato a Torino, ma sarà solo di passaggio: il classe 2000 non rientra nei piani della Juventus. Per questo l'interessamento degli inglesi non va sottovalutato.