Mondiale per Club 2025, programma, orari e canali delle partite trasmesse su Mediaset

E sarà Mediaset, grazie all'accordo di sublicenza, a portare in co-esclusiva nelle case degli italiani una partita al giorno in chiaro tra le migliori in programma nella fascia serale. I match saranno trasmesse su Canale5, Italia1 e in diretta streaming sul sito Sportmediaset.it. Solo su DAZN sarà possibile seguire, gratuitamente, tutte le 63 partite del Mondiale per Club.