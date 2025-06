Il Bologna vuole muoversi sul mercato in vista della prossima stagione e soprattutto qualora Santiago Castro dovesse dire addio. Il club emiliano avrebbe messo nel mirino Edin Dzeko, ma anche Francesco Pio Esposito come riportato da Il Corriere di Bologna tanto da valutare con l'Inter una trattativa simile quella che ha portato Giovanni Fabbian in rossoblù.