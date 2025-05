Juve, il bilancio bianconero di Giuntoli: conti risanati ma pochi risultati sul campo

Il quarto posto finale salva solo in parte la stagione ma non la posizione di Giuntoli che dunque saluta dopo solo due delle cinque stagioni previste. Annate in cui i risultati sul campo non hanno dato ragione alle sue scelte ma per una analisi a 360° non bisogna dimenticare il lavoro fatto a livello di conti. Nel 2024 il bilancio recitava -200 milioni di euro, quest'anno dovrebbe arrivare un sostanziale pareggio: l'ultima semestrale (luglio-dicembre 2024) ha fatto registrare un utile di quasi 17 milioni mentre quella precedente (luglio-dicembre 2023) recitava -95,1, un miglioramento di oltre cento milioni dunque. E che dire del monte ingaggi? Quando è arrivato Giuntoli superava i 180 milioni lordi mentre oggi e poco al di sopra dei 100. Inoltre i ricavi torneranno sopra i 500 milioni di euro in modo da contenere il prossimo aumento di capitale. Non abbastanza, però, da salvarlo dalla rivoluzione che Elkann ha in mente per la Juve.