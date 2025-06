Chiesa: "Via dalla Juve perché Motta non mi voleva. Tornare? Mai dire mai"

Una Premier vinta, non proprio da protagonista, ma comunque messa in bacheca. Ora Federico Chiesa ha fatto rientro in Italia, in Versilia, con la testa già rivolta alla prossima stagione, che per il Liverpool inizierà col raduno dell'8 luglio. Ma nei suoi pensieri c'è sempre spazio per la Juve, per quel che è stato e quel che avrebbe potuto essere se... Beh, niente pentimenti, anche se questo nulla toglie al fatto che il bianconero gli è rimasto impresso nel cuore e nell'animo: "Pentito di aver lasciato la Juve? No, perché dovrei? Non mi è mai stato offerto il rinnovo, c'erano stati dei contatti per parlarne dopo l'Europeo ma nessuno si è più fatto sentire".