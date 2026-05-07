Mastantuono, il Real pensa al prestito al Como sulle orme di Nico Paz

Il Real Madrid sta valutando la possibilità di cedere Franco Mastantuono in prestito al Como. A dare la notizia il quotidiano spagnolo "ESDiario". Qualche giorno fa un'altra testata iberica, "As", aveva già sottolineato come il 18enne argentino fosse finito ai margini del progetto Blancos e per rilanciarsi potrebbe dunque essere ceduto in prestito.

Mastantuono potrebbe dunque seguire almeno in parte le orme di Nico Paz, argentino anche lui, che nelle due stagioni al Como ha messo in mostra tutto il suo talento. La società biancoblu l'aveva acquistato per sei milioni e l'attuale numero 10 lariano aveva sottoscritto un accordo quadriennale valido fino al 30 giugno 2028. Tuttavia, potrebbe ancora tornare a Madrid dato che nel contratto era prevista una clausola che consente al Real di riacquistarlo entro tre anni per una cifra che va dai 9 agli 11 milioni di euro, ben inferiore al suo valore attuale che si aggira intorno ai 70 milioni.

