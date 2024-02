Juventus, Koopmeiners per il centrocampo: ma servono anche le cessioni

manovre bianconere

Giuntoli già al lavoro per la prossima stagione: piacciono anche Ferguson, Gudmundsson e Felipe Anderson. A "rischio" Chiesa e Soulé

Rincorsa scudetto o meno, la Juventus ha un buon margine sul quarto posto che poi è l'obiettivo che dirigenza e allenatore ripetono da inizio anno. Il ritorno in Champions League dovrà essere accompagnato però da una adeguata campagna di rafforzamento sulla quale è già al lavoro Cristiano Giuntoli che per il momento sembra concentrato su centrocampo e attacco: il primo nome, che gira da mesi nell'orbita bianconera, è quella di Teun Koopmeiners.

JUVENTUS, OBIETTIVO KOOPMEINERS Koopmeiners, che ha appena raggiunto la doppia cifra in stagione col rigore segnato al Milan, non è un nome nuovo per la Juve, e piacerebbe anche al Napoli. L'Atalanta lo valuta non meno di 40-50 milioni di euro anche se il gradimento nerazzurro per Soulé potrebbe facilitare l'affare con la Vecchia Signora. Attenzione però anche a Lewis Ferguson, non a caso nei giorni scorsi - spiega La Gazzetta dello Sport - la dirigenza della Juve ha incontrato a Milano gli intermediari italiani del centrocampista del Bologna. I due nomi potrebbero non essere alternativi, dipenderà molto dal tesoretto incassato dalle cessioni e dalla scelta o meno di Rabiot di rinnovare.

JUVE SU GUDMUNDSSON Anche in attacco gli obiettivi sembrano già chiari. A parte Felipe Anderson, che andrà in scadenza con la Lazio e sembra promesso sposo bianconero, da non sottovalutare Albert Gudmundsson che sta vivendo una grande stagione col Genoa (già 11 gol stagionali). Il ritorno in Champions e la possibilità di partecipare al nuovo ricchissimo Mondiale per Club (dipenderà dalla strada di Napoli e Lazio in coppa quest'anno) comunque non esimeranno la Juve dall'effettuare qualche cessione pesante per finanziare il mercato in entrata.

JUVE, IN USCITA CHIESA E SOULÉ? Due i nomi papabili per le uscite, il primo porta quello di Federico Chiesa (in scadenza 2025) che non è ancora riuscito a ritrovare la migliore condizione dopo la lesione del legamento crociato e che domenica, al cambio contro il Frosinone, è stato fischiato da parte dello Stadium. Anche se la Juve spera sempre in un "accordo ponte" di un anno, fino al 2026, il rischio che il rinnovo alla fine non arrivi pone l'attaccante tra i candidati alla cessione. E poi c'è Matias Soulé che come dicevamo piace all'Atalanta ma che ha attirato le attenzioni di club della Premier League per la buona annata col Frosinone: a Vinovo si punterà su Yildiz (oltre alle scontate conferme di Vlahovic e Milik), dunque l'argentino potrebbe essere venduto per fare cassa.

