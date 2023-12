Mondiale per club, Juve quasi qualificata: al Napoli serve un'impresa

La vittoria a Newcastle non è bastata, nella notte di St. Jame's Park il Milan dice addio alla Champions League e contemporaneamente anche alla possibilità di partecipare al ricchissimo Mondiale per club, in programma nell'estate del 2025 negli Stati Uniti (32 squadre e 8 gironi, ecco come funzionerà). Un risultato che lascia l'amaro in bocca ai rossoneri ma che fa esultare la Juventus, che nonostante quest'anno non giochi la Champions è in netto vantaggio per ranking sul Napoli ed è quindi vicinissima a raggiungere l'Inter negli USA. In corsa teoricamente c'è anche la Lazio, ma l'unico modo per andare al Mondiale sarebbe vincere la Champions.