Milan-Atalanta, la moviola di Cesari sul contatto tra Giroud e Holm

milan-atalanta

Orsato guarda una sola immagine al monitor e poi concede penalty. Cesari ricorda il derby di Roma, polemica con Ordine in studio a Pressing

Al 39' di Milan-Atalanta il caso da moviola che ha fatto discutere un po' tutti, compresi gli ospiti in studio a Pressing su Italia 1. Graziano Cesari spiega la dinamica del rigore concesso ai nerazzurri da Orsato per il contatto tra Giroud e Holm: "La visuale di Orsato è coperta da Holm che non può avere certezza della dinamica, l'assistente sembra in buona posizione ma non sembra fare movimenti dopo il contatto. Irrati chiama l'arbitro al VAR, guarda una sola immagine del replay, sta solo 3 secondi al monitor e assegna il fallo per il calcio di Giroud sulla spalla di Holm". Cesari aggiunge: "Pioli ammonito se la prende con Orsato dicendogli: non ce l'avevo con te. E poi Holm che si tiene le mani al volto, una bruttissima abitudine dei calciatori".

In seguito accesa polemica tra lo stesso Cesari e Franco Ordine: "Io non ho mai visto fare errori così clamorosi a Orsato come stasera - spiega il giornalista -. Il giallo a Leao è inventato, quello a Pioli fuori sintonia. E poi quel rigore non lo darebbe neppure sotto tortura se non fosse richiamato al VAR". Cesari ribatte: "Avete la memoria corta, nel derby di Roma fece la stessa cosa (diede rigore alla Lazio al VAR dopo non aver visto in campo il contatto Huijsen-Castellanos, ndr). Questa è dietrologia, non mi piace".

Ordine ribatte: "Devi chiedermi scusa, io ho detto un'altra cosa: che senza VAR non lo avrebbe mai dato, anche quello di Roma". Cesari chiude: "Orsato arbitra col regolamento in tasca, come tutti gli arbitri".