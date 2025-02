Juventus, Kolo Muani e Veiga hanno già convinto: si studia il piano per trattenerli

Entrambi sono sbarcati a Torino con la formula del prestito secco, che in questi casi però prevede sempre un "gentlemen agreement" tra le parti per poter discutere di un eventuale permanenza in squadra dei giocatori. Ecco perché Cristiano Giuntoli sta già lavorando per capire quale può essere la formula migliore per trattenerli, considerando che entrambi hanno ampiamente convinto Thiago Motta.