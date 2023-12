Juventus, Giuntoli prova a inserirsi per Djalo

MANOVRE BIANCONERE

Il ds vorrebbe portare a Torino già a gennaio il difensore portoghese del Lille, che piace all'Inter: pronta l'offerta. Intanto Soulé...

La Juventus non ha urgenza di mettere mano al reparto difensivo, ma comunque vorrebbe sfruttare ogni occasione che il mercato è pronto a presentarle. Con Alex Sandro in uscita e Danilo che ha 32 anni, qualcosa bisognerà fare in estate. Oppure già a gennaio se ci saranno delle opportunità. Come quella che risponde al nome di Tiago Djalo, 23enne difensore portoghese del Lille in scadenza di contratto. Sul giocatore c'è da tempo l'Inter, ma Giuntoli vorrebbe effettuare il sorpasso. Il piano del ds bianconero sarebbe quello di presentare un'offerta da 2/3 milioni di euro al club francese e portare il giocatore a Torino nelle prossime settimane.

Vedi anche juventus Juventus, Miretti la chiave per arrivare a Colpani Al momento Djalo starebbe riflettendo sulla possibilità di cambiare maglia a stagione in corso dopo il brutto infortunio rimediato a marzo (rottura del legamento crociato), che gli ha un po' tarpato le ali. Se dovesse capire che il Lille non è disposto a farlo giocare con regolarità, anche in considerazione del mancato rinnovo, allora l'ex Milan potrebbe decidere di cambiare subito aria. E la Juve sarebbe una destinazione più che gradita. Senza dimenticare che Inter e anche Atletico Madrid non si faranno facilmente da parte.

Vedi anche Calcio Bernardeschi a SportMediaset: "Torno in Serie A? Vediamo, speriamo..." Intanto, in casa Juve continua a tenere banco la situazione di Matias Soulé. Il talento argentino in prestito al Frosinone ha acceso su di sé i riflettori della Premier League e il Crystal Palace e il Newcastle sembrano fare sul serio. Se davvero dovesse arrivare per gennaio un'offerta da 25/30 milioni di euro, allora la cessione sarebbe quasi irrinunciabile.