Juventus, Miretti la chiave per arrivare a Colpani

manovre bianconere

Galliani ha negato più volte la cedibilità di Colpani ma al Monza interessa molto Miretti: la Juventus lavora sull'affare

La Juventus a gennaio concentrerà le sue attenzioni di calciomercato sul centrocampo: il primo nome sulla lista è quello di Kalvin Phillips, nonostante le recenti difficoltà nella trattativa col Manchester City. L'altro nome è quello di Andrea Colpani, un profilo che piace da mesi e sul quale i bianconeri sembrano pronti a un investimento a lungo termine: se non arrivasse subito, di sicuro ci sarebbe un nuovo tentativo anche in estate. Il Monza, per bocca di Adriano Galliani, nelle ultime settimane ha negato più volte richieste per il centrocampista, protagonista di un ottimo inizio campionato che ha confermato le prestazioni della scorsa stagione.

Lo stesso Galliani, però, lo scorso agosto non aveva negato una certa predilezione per un centrocampista bianconero, Fabio Miretti: "Ci piace, ma non è detto che la Juve lo lasci partire". Gli scenari in questi mesi sono cambiati e, nonostante le squalifiche di Fagioli e Pogba, soprattutto nell'ultimo periodo il classe 2003 ha visto meno il campo, con Massimiliano Allegri che ha trovato la quadra con la linea composta da McKenne, Locatelli e Rabiot.

Secondo Tuttosport quindi è proprio Miretti la carta che potrebbe convincere il Monza ad aprire alla cessione di Colpani. Forse non subito, visto che il quotidiano piemontese spiega come Galliani non abbia al momento aperto spiragli nonostante la contropartita, ma magari a giugno. Colpani, 6 gol in 17 match stagionali, è importante nel centrocampo di Palladino: la classifica al momento è tranquilla ma i biancorossi ne hanno bisogno per mantenere la categoria. Se la distanza dal terzultimo posto fosse uguale, o magari anche maggiore, a fine gennaio magari si aprirebbe una speranza nel rush finale di mercato; se no, se ne riparlerà a giugno.

