Juventus, Giuntoli: "Compreremo un difensore. Danilo ce lo teniamo stretto"

A Lecce per la Juventus con il decimo pareggio stagionale è arrivata anche la contestazione dei tifosi, ma dal Gran Galà del calcio Cristiano Giuntoli si è detto soddisfatto di come sta andando la squadra di Thiago Motta: "Per noi è un anno particolare - ha dichiarato a Sky - abbiamo avuto tantissime assenze, ci stiamo aggrappando alle qualità di un gruppo di ragazzi seri e bravi e a un allenatore che sta facendo molto bene, stiamo lottando per cercare di rimanere agganciati". "L'obiettivo dichiarato è quello di stare nelle prime 4 - ha aggiunto - abbiamo iniziato un nuovo corso con tanti giocatori nuovi, un allenatore nuovo e un modo di pensare calcio differente. Paradossalmente siamo contenti di come sta andando, chiaro che le assenze ci hanno penalizzato in modo importante".".