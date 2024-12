Danilo, spunta il Napoli: il brasiliano apre. Manna tratta con l'Inter per Esposito

Scontato non è nemmeno il rinnovo di Meret, in scadenza a giugno con il Napoli. Manna, ribadisce Il Mattino, ha fatto la sua offerta: 3 milioni di euro per quattro stagioni. La proposta non ha scaldato l'ex Udinese che sta sondando anche altre piste. Per il futuro gli azzurri hanno puntato Francesco Pio Esposito, 19enne attaccante tesserato con lo Spezia (gà 7 i gol realizzati fin qui in Serie B) di proprietà dell'Inter. Non sarà facile strappare il sì di Marotta, ma per il quotidiano "l'operazione sta per decollare".