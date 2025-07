Il Bari, dopo l'arrivo del nuovo tecnico Caserta, punta forte al ritorno in Serie A e vuole farlo a suon di gol. Il sogno del club pugliese si chiama Gianluca Lapadula, bomber di grande esperienza in Serie B, due volte capocannoniere del campionato cadetto nel 2015-2016 e nel 2022-2023. A 35 anni, l'ex Milan potrebbe essere il rinforzo giusto per i pugliesi e i contatti sono ben avviati.