Juve, aumenta il pressing per Antonio Silva: operazione alla Conceiçao

"Dietro dovremo fare qualcosa perché siamo pochini proprio numericamente". Prima del match contro l'Aston Villa, Cristiano Giuntoli Giuntoli ha confermato che a gennaio la Juventus si muoverà in una direzione ben precisa: rinforzare la retroguardia. L'obiettivo numero 1 è Antonio Silva del Benfica. Il portoghese classe 2003 continua a non trovare spazio (era in panchina anche mercoledì contro il Monaco) e i bianconeri starebbero pensando a un'operazione in stile Conceiçao, ovvero un prestito oneroso con diritto di riscatto a fine stagione. Nelle ultime ore è stato aumentato il pressing per convincere Benfica e calciatore.