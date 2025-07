Poche ore dopo aver risolto il contratto con il Toronto FC, c'è già una nuova squadra nel futuro di Federico Bernardeschi. L'esterno ex Juve e Fiorentina sarebbe pronto a tornare in Serie A, al Bologna, che ha avviato contatti molto avanzati con il giocatore. Dopo Ciro Immobile, per cui manca solo l'ufficialità, un altro colpo del club bolognese che l'anno prossimo si prepara ad affrontare l'Europa League.