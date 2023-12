Juventus, è fatta per il rinnovo di Bremer: contratto fino al 2028

MANOVRE BIANCONERE

Il centrale brasiliano pronto a firmare il prolungamento di un anno allo stesso stipendio, annuncio atteso entro fine anno

Sotto l'albero di Natale della Juventus c'è il rinnovo di contratto di Gleison Bremer. Il difensore brasiliano è pronto a firmare il prolungamento del suo contratto fino al 2028 (un anno in più rispetto all'attuale scadenza) e percepirà circa lo stesso ingaggio di 5 milioni più 1 di bonus. Decisivo l'incontro avuto dopo la vittoria sul Napoli e definiti in questi giorni gli ultimi dettagli, la firma e anche l'ufficialità è attesa a breve, forse già nelle prossime ore, i sicuro entro la fine dell'anno solare per andare incontro alle esigenze di bilancio del club.

La Juventus in questo modo potrà spalmare la quota ammortamento del centrale ex Torino, arrivato in bianconero nell'estate del 2022 per 41 milioni di euro diluiti in tre esercizi (più 8 di bonus), e il brasiliano in cambio dovrebbe ottenere un lieve ritocco dell'ingaggio soprattutto per quanto riguarda i bonus.

Vedi anche juventus La Juve riprende ad allenarsi: ancora a parte Chiesa e Locatelli, out Alex Sandro