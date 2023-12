La Juve riprende ad allenarsi: ancora a parte Chiesa e Locatelli, out Alex Sandro

VERSO LA ROMA

Dopo aver riposato a Natale, i bianconeri si sono ritrovati alla Continassa il giorno di Santo Stefano

Festa di Natale in famiglia per la Juventus che però a Santo Stefano ha ricominciato immediatamente a lavorare, con obiettivo già fissato verso la partita di sabato sera all'Allianz Stadium, contro la Roma. Squadra in campo al mattino, con menu che prevedeva lavoro tecnico a gruppi, possesso schierato e consueta partitella finale, disputata a metà campo. Mercoledì i bianconeri saranno di nuovo al lavoro al mattino.

Allegri deve fare i conti con sei giocatori ancora a parte. Tra loro Alex Sandro, fermatosi nell'ultima gara a Frosinone e sicuramente out come Kean e De Sciglio, mentre c'è più ottimismo per Perin e soprattutto per Locatelli e Chiesa. Il primo ha un problema all'anca, il secondo un fastidio al tendine rotuleo. Entrambi sono nel gruppo di chi si è allenato a parte ma, tra mercoledì o al massimo giovedì, torneranno in gruppo, con molte possibilità che possano essere convocati per il big-match con la Roma.