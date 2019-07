Juventus, Dybala vuole restare: confronto con la dirigenza

Le fatiche in Coppa America gli consentono di rimanere in vacanza sino al 5 agosto ma Paulo Dybala ha fretta di conoscere il suo futuro: l'argentino dovrebbe rientrare già venerdì per avere un confronto con la dirigenza della Juventus. La Joya vorrebbe rimanere in bianconero, magari reinventandosi falso nueve, ma le sirene del calciomercato lo inseriscono come contropartita nell'affare Lukaku. La Premier chiama Dybala

Dybala avrà un colloquio con Maurizio Sarri prima e con Fabio Paratici-Pavel Nedved dopo. Esporrà la sua volontà, cioè quella di restare a Torino, lavorando per giocare come prima punta e sfruttando l'assist del tecnico che ha parlato della volontà di mantenere Cristiano Ronaldo largo a sinistra. Higuain in bilico, Mandzukic pure ed ecco che l'argentino sogna di diventare il nuovo numero 9 bianconero.

La società sembra avere idee differenti, visti gli obiettivi Icardi e Lukaku. Nel caso, Dybala chiederà a Manchester United e Tottenham (le squadre più interessate) un sostanzioso aumento di ingaggio, dagli attuali 7 milioni più bonus a uno stipendio magari a doppia cifra.