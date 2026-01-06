Juve-Chiesa, il Liverpool vuole il trasferimento a titolo definitivo. Spunta una data: 18 gennaio

Primi contatti tra Juve e Liverpool per il ritorno di Chiesa in bianconero. Il giocatore apre ma i Reds chiedono la cessione definitiva
Nel calciomercato di gennaio va tanto di moda il concetto di "occasione", parola elegante per mascherare l'impossibilità (da parte di quasi tutti i club, quantomeno quelli italiani) di investire troppi soldi per i rinforzi a metà stagione. Federico Chiesa, per la Juventus, rientra proprio nel concetto di occasione: ai bianconeri servono innanzitutto un centrocampista centrale, un esterno destro e magari un'altra punta ma come dire no a un profilo come quello dell'azzurro?
Conosce bene l'ambiente, avendolo già lasciato - non proprio serenamente - nell'estate 2024, vuole tornare in Italia per trovare continuità, magari prendersi una piccola rivincita e giocare - playoff azzurri permettendo, il Mondiale 2026, il Liverpool è pronto a cederlo, ma a titolo definitivo, senza chiedere cifre monstre e pure Spalletti sa che può utilizzarlo sia in attacco che in versione tornante.
I primi contatti a livello ufficiale sono di ieri, quando la Juve ha saputo che i Reds non chiudono a una cessione di Chiesa ma la formula deve prevedere il titolo definitivo: cessione immediata o prestito con obbligo di riscatto. L'idea degli inglesi è quella di recuperare i 12 milioni spesi per acquistarlo 18 mesi fa ma lo scarso impiego che gli ha riservato Slot sin qui è il dettaglio sul quale la Juve (senza dimenticare Napoli e Roma, anch'esse interessate), può fare leva per abbassare la cifra.
L'altra variabile è la Coppa d'Africa. Prima di cedere Chiesa, l'allenatore del Liverpool vuole aspettare il rientro di Mohamed Salah (col quale andranno anche ricuciti i rapporti, ma quella è un'altra storia) ma l'Egitto punta dritto alla finalissima del 18 gennaio: ecco perché sembra difficile che l'affare entri nel vivo prima di metà mese, a meno che l'Egitto non venga eliminato prima. Intanto la Juve ha mosso i primi passi portandosi avanti alle rivali: mossa strategica che potrà dare i suoi frutti più avanti.