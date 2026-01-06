Juve-Chiesa, il Liverpool vuole il trasferimento a titolo definitivo. Spunta una data: 18 gennaio

I primi contatti a livello ufficiale sono di ieri, quando la Juve ha saputo che i Reds non chiudono a una cessione di Chiesa ma la formula deve prevedere il titolo definitivo: cessione immediata o prestito con obbligo di riscatto. L'idea degli inglesi è quella di recuperare i 12 milioni spesi per acquistarlo 18 mesi fa ma lo scarso impiego che gli ha riservato Slot sin qui è il dettaglio sul quale la Juve (senza dimenticare Napoli e Roma, anch'esse interessate), può fare leva per abbassare la cifra.