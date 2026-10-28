Milan, le tempistiche del rinnovo di Rabiot

Il Milan accelera sui tempi per blindare Adrien Rabiot e punta a chiudere la trattativa prima delle feste natalizie: secondo quanto riportato da Matteo Moretto e Fabrizio Romano, la proprietà guidata da Gerry Cardinale intende arrivare alla definitiva "fumata bianca entro Natale", subito dopo aver completato l'accordo per il prolungamento di Christian Pulisic per il quale si attende solo la firma ufficiale.
Il centrocampista francese, approdato in rossonero nell'estate 2025 dal Marsiglia per meno di 10 milioni di euro e legato al club fino al 30 giugno 2028 con un ingaggio da 5 milioni netti più bonus, si appresta a prolungare l'intesa per ulteriori due stagioni con opzione per un terzo anno.