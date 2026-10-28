Joao Mario può tornare subito alla Juventus, che pensa già alla prossima mossa

L'esperienza di Joao Mario con la maglia della Fiorentina rischia di chiudersi con ampio anticipo rispetto ai piani estivi, con l'ipotesi sempre più concreta di un ritorno immediato alla Juventus già nel corso del mercato di gennaio. Lo scrive Tuttosport.
Il laterale portoghese, arrivato a Firenze in prestito oneroso da 1.8 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 9.5 milioni, ha visto drasticamente ridursi il proprio spazio nello scacchiere di Paolo Vanoli a causa del mancato trasferimento di Dodo all'Olympiacos e delle quattro panchine consecutive riposte a referto nelle ultime uscite.
La Juventus si vede quindi costretta, d'accordo con il club viola, a valutare la risoluzione anticipata del prestito e il conseguente rientro del giocatore a Torino per poi ricollocarlo altrove, in Italia o all'estero. La dirigenza bianconera è anche disposta a farsi carico dell'ingaggio da 1.5 milioni di euro pur di garantire al portoghese una sistemazione in grado di valorizzarne il cartellino ed evitare un completo deprezzamento nella seconda parte di stagione.