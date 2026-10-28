Blitz Inter su Finn Jeltsch: a breve il vertice con lo Stoccarda

Secondo Calciomercato.com, il profilo del diciannovenne piace particolarmente per doti atletiche e duttilità tattica ideali per lo scacchiere di Cristian Chivu: veloce, prestante fisicamente, abile nella costruzione dal basso e perfettamente adattabile sia da centrale che da braccetto in una difesa a tre. Nonostante la stagione complessa dello Stoccarda, relegato nelle retrovie della Bundesliga, le relazioni degli osservatori nerazzurri volati più volte alla MHP Arena sono state finora eccellenti, trovando conferma anche nella recente chiamata da parte del ct Klopp con la nazionale maggiore tedesca in Nations League.