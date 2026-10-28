Blitz Inter su Finn Jeltsch: a breve il vertice con lo Stoccarda

L'Inter muove d'anticipo per Finn Jeltsch: gli 007 nerazzurri seguono il talento dello Stoccarda per rinforzare la difesa di Chivu

28 Ott 2026 - 15:50
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L'Inter muove con decisione i primi passi in vista della prossima stagione e punta a bruciare la concorrenza internazionale per Finn Jeltsch, promettente difensore centrale tedesco classe 2006 cresciuto nel Norimberga e attualmente in forza allo Stoccarda.

Secondo Calciomercato.com, il profilo del diciannovenne piace particolarmente per doti atletiche e duttilità tattica ideali per lo scacchiere di Cristian Chivu: veloce, prestante fisicamente, abile nella costruzione dal basso e perfettamente adattabile sia da centrale che da braccetto in una difesa a tre. Nonostante la stagione complessa dello Stoccarda, relegato nelle retrovie della Bundesliga, le relazioni degli osservatori nerazzurri volati più volte alla MHP Arena sono state finora eccellenti, trovando conferma anche nella recente chiamata da parte del ct Klopp con la nazionale maggiore tedesca in Nations League.

Se l'ingaggio da circa 1,3 milioni di euro lordi non rappresenterebbe un ostacolo per le casse di Viale della Liberazione, il vero scoglio resta la valutazione di circa 40 milioni di euro fissata dal club tedesco, che nel 2025 lo aveva rilevato per 9,5 milioni; un vertice tra i dirigenti delle due società è atteso a breve, in occasione della sfida di Champions League in programma al Meazza il prossimo 28 novembre.

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