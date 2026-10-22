Carrick si scusa, Bruno lo scarica: ora lo Utd può bruciare la Juve su Conte

La sua parabola potrebbe ricalcare quasi perfettamente quella di Ole Gunner Solskjaer, altro ex beniamino di Old Trafford. Dopo la vittoria per 4-1 del Como, Carrick ha salutato Cesc Fabregas, poi ha attraversato il campo e ha alzato le mani in segno di scusa verso la dozzina di tifosi del Manchester United rimasti nonostante la pioggia e una prestazione assolutamente da dimenticare. Solskjaer fece praticamente lo stesso quando perse con lo stesso punteggio contro il Watford nel novembre 2021. Per il norvegese, quel gesto fu a tutti gli effetti un addio (in seguito dichiarò di aver capito che il suo regno era finito già all'intervallo), ora è inevitabile chiedersi se anche per Carrick sia stato lo stesso.