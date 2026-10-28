Juventus, tre i nomi per la fascia sinistra

La Juventus pianifica i colpi a sinistra: Carnevali e Massara valutano Raum del Lipsia, Mitchell del Crystal Palace e il giovane Nagida del Rennes

28 Ott 2026 - 13:58
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David Raum © instagram

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La Juventus lavora per rinforzare la corsia mancina e pianifica le mosse delle prossime sessioni di calciomercato, quella di gennaio ma anche quella estiva.

Secondo Tuttosport il nome in cima alla lista delle preferenze per l'immediato resta quello di David Raum, terzino e capitano del Lipsia classe 1998, mancino naturale d'esperienza internazionale la cui situazione contrattuale in scadenza nel giugno 2027 potrebbe favorire un'operazione a costi contenuti già nel mercato di gennaio.

In alternativa al tedesco, i bianconeri seguono con attenzione la pista inglese che porta a Tyrick Mitchell, laterale di spinta classe 1999 anch'egli in scadenza nel 2027 con il Crystal Palace e forte del record come più giovane calciatore a raggiungere le 200 presenze in Premier League con la maglia delle Eagles.

Per il futuro, invece, il radar della dirigenza ha messo nel mirino Mahamadou Nagida, promettente terzino camerunese classe 2005 di proprietà del Rennes dotato di grande accelerazione, i cui procuratori assistono anche i bianconeri Khéphren Thuram e Jeremie Boga, dettaglio che potrebbe agevolare i contatti per superare la concorrenza dei principali club europei.

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