Juventus, quante ombre su Spalletti: non solo Conte, spuntano altri quattro nomi

Dunque, a meno di non cedere sul nome di Conte, si arriverebbe al 2027 con l'esigenza di un nuovo allenatore sul quale fondare il progetto sportivo. E circolano già i primi nomi: piacciono in particolar modo Simone Inzaghi e Francesco Farioli. L'ex Inter è alla seconda stagione all'Al Hilal e potrebbe anche aver voglia di tornare in Europa per tornare a lottare per palcoscenici più prestigiosi e accettando uno stipendio più in linea coi tempi nerazzurri visto che il contratto con gli arabi scade proprio a fine stagione. L'attuale tecnico del Porto, invece, sarebbe alla sua prima esperienza da capo allenatore in Italia, un premio per le belle stagioni al Nizza, all'Ajax (nonostante la beffa dello scudetto perso) e in Portogallo.