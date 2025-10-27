Juventus, Tudor in bilico rischia l'esonero: i nomi dei possibili sostituti

Alla Juventus la permanenza o l’esonero di Igor Tudor dipendono dalle valutazioni della dirigenza bianconera dopo la notte amara dell’Olimpico, dove è arrivato il terzo ko consecutivo dopo il 2-0 di Como e l'1-0 del Bernabeu in Champions League. A meno di sorprese, anche perché all'interno del club non tutti sono convinti di un cambio immediato, la prossima sfida con l’Udinese sarà l’ultima occasione per il tecnico croato di salvare la panchina.