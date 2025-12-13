Milan, missione Maignan: tutto per il rinnovo. L'offerta per blindare il capitano

Il Milan non ha dubbi: il futuro della porta deve essere ancora nelle mani di Mike Maignan. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, il club rossonero ha deciso di fare tutto il possibile per evitare che il portiere francese, in scadenza il prossimo 30 giugno, si accordi con un'altra squadra nelle prossime settimane. La dirigenza ha trasmesso un input chiaro al giocatore: la priorità è il prolungamento. Il Milan mette sul piatto un contratto pluriennale da 5 milioni di euro a stagione più bonus, un netto miglioramento rispetto agli attuali 2,8 milioni, anche se resta il timore che a parametro zero il francese possa ricevere offerte più alte dall'estero. Non c'è una trattativa frenetica, ma un patto tra le parti per rivedersi prima di un'eventuale rottura. Il Milan, comunque, lavora sottotraccia anche su altri profili per non farsi trovare impreparato in caso di addio.