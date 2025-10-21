La Juve sonda Spalletti: è lui il nome che più scalda l'ambiente ma c'è l'ostacolo ingaggio

Alla Juventus hanno provato di tutto dopo l'ultimo scudetto targato Sarri. Il giovane che non aveva mai allenato, l'usato sicuro che poi tanto sicuro non è stato (nonostante sia ancora adorato dai tifosi), lo scienziato emergente e il pragmatico senza troppi grilli per la testa. Al momento, in più di 5 anni, si contano 2 Coppe Italia e una Supercoppa Italiana. E' chiaro che l'unica sia puntare su un uomo di esperienza, in Serie A da quasi trent'anni, e con un passato di altissimo livello. Il suo ingaggio è un problema solo se non ci si libera di Thiago Motta. Non si può pensare a un contratto come quello percepito con l'Italia, visto che se lo era ridotto per venire incontro alle esigenze della Figc. Più logico pensare a quello con il Napoli, ultimo club allenato, che era intorno ai sei milioni lordi più bonus, a cui, ovviamente, vanno aggiunti gli emolumenti dello staff.