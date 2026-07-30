Juve, sono due le strade per arrivare a Suzuki: ipotesi asse con il Psg, gli scenari

12) Parma - 1,5 milioni di euro a stagione © italyphotopress
Kolo Muani chiuso, Alajbegovic quasi. Il mercato della Juventus è decollato all'improvviso, e adesso Carnevali, assistito dal ds Massara, ha intenzione di chiudere al più presto anche il discorso relativo al portiere. Se i nomi di Trublin e Vicario restano nell'orbita bianconera, la Vecchia Signora ha accelerato invece per Zion Suzuki, numero uno del Parma.
Reduce da un buon Mondiale, il giapponese è destinato a lasciare i ducali: in prima fila per assicurarselo ci sono proprio i bianconeri oltre al Psg. La Juve è la destinazione preferita del 23enne dato che a Torino avrebbe il posto da titolare assicurato. A Parigi invece, l'ex Urawa sarebbe il secondo di Safonov, o in alternativa potrebbe partire per maturare ancora esperienza. Uno scenario che interessa anche alla Juve, pronta nel caso a prenderlo in prestito proprio dai Campioni d'Europa.
Prima però i piemontesi proveranno ad assicurarselo battendo proprio il Psg: con il Parma si sta lavorando a un affare a titolo definitivo o a un prestito con obbligo di riscatto.