Juve, sono due le strade per arrivare a Suzuki: ipotesi asse con il Psg, gli scenari

Kolo Muani chiuso, Alajbegovic quasi. Il mercato della Juventus è decollato all'improvviso, e adesso Carnevali, assistito dal ds Massara, ha intenzione di chiudere al più presto anche il discorso relativo al portiere. Se i nomi di Trublin e Vicario restano nell'orbita bianconera, la Vecchia Signora ha accelerato invece per Zion Suzuki, numero uno del Parma.