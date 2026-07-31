Juventus, ipotesi scambio Conceição-Zirzkee con il Manchester United

Francisco Conceição potrebbe lasciare la Juventus dopo solo due stagioni. Arrivato nell'estate del 2024 in prestito dal Porto, l'anno scorso il portoghese era stato riscattato dal club bianconero per 30 milioni di euro diventando, di fatto, una pedina fondamentale del progetto prima di Tudor e poi di Spalletti. Le buone prestazioni offerte nell'ultima stagione hanno portato diversi club a mettere gli occhi su di lui, tra i quali anche Liverpool e Manchester United.
Ipotesi di scambio
Al momento, la squadra più interessata all'esterno portoghese sono proprio i Red Devils, in cerca di un esterno per rinforzare il pacchetto offensivo di Michael Carrick. La Juventus valuta Conceição tra i 50 e i 60 milioni, cifra che però potrebbe essere abbassata con l'inserimento di una contropartita gradita ai bianconeri. Ovviamente stiamo parlando di Joshua Zirkzee, non più centrale nel progetto del club di Manchester e che tornerebbe volentieri in Italia. I bianconeri sono in cerca di un attaccante e il profilo dell'olandese è gradito a Spalletti, ma ancora non è stata presa una decisione. Il Manchester United potrebbe arrivare a offrire 30 milioni più il cartellino di Zirkzee (anche lui valutato la stessa cifra) per arrivare all'esterno portoghese. Il tutto con la regia di Jorge Mendes, che nei prossimi giorni potrebbe portare alla Continassa una prima offerta per concretizzare un'operazione che, alla fine, farebbe felici entrambi i club.
David in uscita
Qualora entrasse Zirkzee, ecco che i bianconeri dovranno fargli spazio in avanti. Con Openda al Lione e Kolo Muani in arrivo, ecco che l'indiziato numero uno per lasciare la Juventus è Jonathan David. Nonostante l'attaccante voglia restare in bianconero, la Juventus non lo reputa incedibile e in caso di offerta sarebbe pronta a lasciarlo partire. Per ora si registrano solo alcuni movimenti dalla Ligue One, con il Rennes e il Paris Fc che hanno mostrato interesse, mentre in Premier League si sono mosse Crystal Palace e Aston Villa ma con dei semplici sondaggi. La Juve valuta David 30 milioni di euro.