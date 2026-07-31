Juventus, ipotesi scambio Conceição-Zirzkee con il Manchester United

Al momento, la squadra più interessata all'esterno portoghese sono proprio i Red Devils, in cerca di un esterno per rinforzare il pacchetto offensivo di Michael Carrick. La Juventus valuta Conceição tra i 50 e i 60 milioni, cifra che però potrebbe essere abbassata con l'inserimento di una contropartita gradita ai bianconeri. Ovviamente stiamo parlando di Joshua Zirkzee, non più centrale nel progetto del club di Manchester e che tornerebbe volentieri in Italia. I bianconeri sono in cerca di un attaccante e il profilo dell'olandese è gradito a Spalletti, ma ancora non è stata presa una decisione. Il Manchester United potrebbe arrivare a offrire 30 milioni più il cartellino di Zirkzee (anche lui valutato la stessa cifra) per arrivare all'esterno portoghese. Il tutto con la regia di Jorge Mendes, che nei prossimi giorni potrebbe portare alla Continassa una prima offerta per concretizzare un'operazione che, alla fine, farebbe felici entrambi i club.