Juve, il mercato ora si fa in uscita: la Premier su Conceiçao, Nico verso la Spagna e Gatti...

La Juventus è ancora alla ricerca di un portiere affidabile (Suzuki e Vicario sono i due nomi forti), ma è il mercato delle partenze che potrebbe avere un'accelerata nei prossimi giorni: Spalletti, infatti, potrebbe veder partire diversi giocatori prima della fine dell'estate. Il nome più spendibile in uscita resta quello di Conceiçao: il portoghese è corteggiato in Premier League (Manchester United e Liverpool hanno chiesto informazioni) ma Carnevali non ha intenzione di scendere sotto l'iniziale richiesta di 50 milioni, cifra che equilibrerebbe quella spesa per i colpi in entrata.