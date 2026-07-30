Juve, il mercato ora si fa in uscita: la Premier su Conceiçao, Nico verso la Spagna e Gatti...

Sono giorni caldissimi in casa bianconera tra nuovi arrivi e ritorni più che graditi. La Juventus dà il benvenuto a Kerim Alajbegovic e il bentornato a Kolo Muani, pur sapendo che una delle regole non scritte del mercato è che a ogni entrata può corrispondere un'uscita, e alla Continassa ci sono diversi giocatori con le valigie in mano...
Conceiçao primo nome
La Juventus è ancora alla ricerca di un portiere affidabile (Suzuki e Vicario sono i due nomi forti), ma è il mercato delle partenze che potrebbe avere un'accelerata nei prossimi giorni: Spalletti, infatti, potrebbe veder partire diversi giocatori prima della fine dell'estate. Il nome più spendibile in uscita resta quello di Conceiçao: il portoghese è corteggiato in Premier League (Manchester United e Liverpool hanno chiesto informazioni) ma Carnevali non ha intenzione di scendere sotto l'iniziale richiesta di 50 milioni, cifra che equilibrerebbe quella spesa per i colpi in entrata.
Nico e Gatti?
Anche l'Atletico Madrid, che vorrebbe riabbracciare Nico Gonzalez, sta facendo i conti con l'intransigenza della dirigenza bianconera, che non lo farà partire per meno di 30 milioni. Il terzo nome in uscita è quello di Gatti: Allegri lo vorrebbe al Napoli e lui cambierebbe volentieri aria per dare una mano al suo ex allenatore, che dovrà fare i conti con la pesante assenza di Buongiorno. La sensazione è che, se dovesse arrivare l'offerta giusta per entrambi, Carnevali non avrà problemi a lasciarli andare.
Thuram (per ora) resta
Nelle scorse settimane si era parlato anche di un possibile addio di Khéphren Thuram, con un possibile interessamento di Roma e Galatasaray. Le due piste, al momento, risultano fredde, e la partenza del centrocampista francese non sembra essere un discorso aperto in casa Juve.