"Dibu" Martinez fa lo sconto alla Juve, l'Aston Villa no

Emiliano "Dibu" Martinez è il prescelto per difendere la porta della Juventus nella prossima stagione. Comolli e Ottolini sono da tempo al lavoro per trovare l'intesa con l'argentino campione del mondo e ci sarebbero riusciti. Martinez, quasi 34 anni, avrebbe accettato un contratto più corto (da 4 a 3 stagioni) e uno stipendio inferiore di 2 milioni di euro annui rispetto a quanto inizialmente ipotizzato. Ben più complessa è la trattativa con l'Aston Villa, proprietario del suo cartellino. Gli inglesi chiedono 15 milioni di euro, mentre i bianconeri non vogliono andare oltre i 5. Una distanza notevole, che complica non poco la possibilità di chiudere in tempi brevi, come vorrebbero invece a Torino.