MANOVRE BIANCONERE

"Dibu" Martinez fa lo sconto alla Juve, l'Aston Villa no

Comolli e Ottolini trattano con gli inglesi per trovare l'intesa, intanto per Di Gregorio spunta il Besiktas di Italiano

11 Giu 2026 - 09:20
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Emiliano "Dibu" Martinez è il prescelto per difendere la porta della Juventus nella prossima stagione. Comolli e Ottolini sono da tempo al lavoro per trovare l'intesa con l'argentino campione del mondo e ci sarebbero riusciti. Martinez, quasi 34 anni, avrebbe accettato un contratto più corto (da 4 a 3 stagioni) e uno stipendio inferiore di 2 milioni di euro annui rispetto a quanto inizialmente ipotizzato. Ben più complessa è la trattativa con l'Aston Villa, proprietario del suo cartellino. Gli inglesi chiedono 15 milioni di euro, mentre i bianconeri non vogliono andare oltre i 5. Una distanza notevole, che complica non poco la possibilità di chiudere in tempi brevi, come vorrebbero invece a Torino.

Anche perché c'è da chiarire e definire il trittico dei portieri. Michele DI Gregorio, infatti, potrebbe lasciare la Juve visto che su di lui ci sarebbe l'interesse del Besiktas del neo tecnico Vincenzo Italiano. E poi Mattia Perin verrebbe liberato nel caso in cui gli arrivi una proposta per giocare da titolare in un'altra squadra. Resterebbe in rosa, di fatto, solo Carlo Pinsoglio. Per questo si sta provando ad assicurarsi l'azzurrino Lorenzo Palmisani, anche se con la possibilità di lasciarlo a Frosinone nella prossima stagione.

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