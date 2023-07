Juventus, non solo Vlahovic e Chiesa: dall'Inghilterra può arrivare il tesoretto per il mercato bianconero

MANOVRE BIANCONERE

Giuntoli e Manna si muovono per il mercato in uscita e fondi importanti potrebbero arrivare proprio dalla Premier

Il cammino alla Juventus di Cristiano Giuntoli è appena iniziato e il responsabile dell'area tecnica bianconera ha già tanto lavoro da fare. Il mercato in entrata della Vecchia Signora, infatti, dipenderà molto da quello in uscita, con tanti nomi tra quelli in lista esuberi corteggiati dalla Premier League. E proprio dal blitz inglese della dirigenza potrebbero arrivare importanti fondi per le manovre del futuro per la squadra di Allegri che potrebbe subire una rivoluzione.

Da Londra, infatti, si fanno insistenti le voci dell'interessamento del Chelsea per Dusan Vlahovic, con la cessione del serbo che potrebbe portare un bottino non indifferente nelle casse bianconere. I Blues avrebbero messo l'attaccante in cima alla lista dei desideri, tentando anche di piazzare Lukaku come carta di scambio, ma per la Juventus nessun colloquio sarà avviato per meno di 60-70 milioni più bonus sul tavolo. E dall'altra sponda della Manica, in casa Paris Saint-Germain, il tentativo delle ultime ore sarebbe di quelli importanti, con la società che avrebbe inserito Vlahovic nella lista mercato di Luis Enrique nel caso in cui Mbappé dovesse partire già in questa sessione estiva.

E anche Federico Chiesa ha mercato. Difficile la doppia cessione con Vlahovic, con i bianconeri che sarebbero disposti a privarsi solo di uno dei due per la stagione che verrà, ma a Londra e dintorni c'è chi fa più di un pensiero sul figlio d'arte. Traffico intenso tra Londra, Newcastle e Liverpool è stato segnalato infatti per il 25enne ex Fiorentina, con alcune avance che però potrebbero non trovare soddisfatto il fantasista bianconero. L'Aston Villa, per esempio, si è messo sulle sue tracce, ma sarebbe già stato declinato, mentre Magpies e Reds potrebbero ingolosirlo. Da una parte il Newcastle del neo acquisto Tonali sarebbe pronto ad aprirgli le porte del St. James Park nel caso in cui partisse Saint-Maximin, con un'offerta che potrebbe non essere un semplice pour parler per i bianconeri. Ad Anfield, invece, il Liverpool potrebbe presto dovere fare a meno di Salah, corteggiato dall'Arabia, e Chiesa potrebbe essere il giusto sostituto dell'egiziano. Insomma, tanto mercato e tante opzioni per Chiesa, ma con un prezzo sotto il quale i bianconeri non vogliono scendere: 60 milioni.

Un altro sacrificabile potrebbe essere poi Gleison Bremer, finito nel mirino di Tottenham e Manchester United. Il nome del brasiliano, però, è uno di quelli che Giuntoli e Allegri vorrebbero tirare fuori dal mercato, perché la cessione porterebbe a dovere rivoluzionare un reparto già fortemente in difficoltà. Spurs e Red Devils hanno fatto un tentativo, apprezzamenti registrati e momentaneamente rispediti al mittente dalla Vecchia Signora che dovrà comunque guardarsi attorno per cercare eventualmente un sostituto in un settore del campo in cui negli ultimi anni sono stati tanti i milioni investiti.

E dall'Inghilterra Giuntoli e Manna potrebbero tornare anche con offerte importanti per i giocatori in esubero. Da McKennie, di rientro dal Leeds, passando per Zakaria e Arthur, i partenti certi hanno corteggiatori in Premier. L'americano è finito nella lista di Brighton e Aston Villa, lo svizzero continua a piacere al West Ham mentre il brasiliano è nell'orbita del Wolverhampton, certo di non poter proseguire in bianconero.