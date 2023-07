Juve, super offerta dalla Premier per Chiesa. E il Psg punta Vlahovic

BIG SUL MERCATO

I due bianconeri corteggiati dai club esteri: Chiesa aspetta una proposta top

Dusan Vlahovic e Federico Chiesa non sono incedibili in casa Juventus. Reduci da una stagione tutt'altro che esaltante, qualcosa per loro si muove ugualmente sul mercato. Per il serbo ad esempio, dopo le sirene della Premier League, ecco arrivare quella della Ligue 1, con il Psg che avrebbe effettuato un sondaggio per fare il punto. Tornando all'Inghilterra, c'è da segnalare un Aston Villa in forte pressing per Chiesa, con tanto di maxi-offerta per la Vecchia Signora.

Il fronte più caldo riguarda proprio il figlio d'arte: i Villans si sarebbero spinti a toccare fino quota 70 mln di euro. Una manna dal cielo per la Juventus, che avrebbe anche autorizzato l'Aston Villa a trattare con l'ex Fiorentina. Chiesa avrebbe però accolto con freddezza l'interesse dell'Aston Villa. Solo sondaggi invece sul fronte Vlahovic, invitato ieri a restare a Torino dai tifosi della Juventus. Il profilo del serbo è gradito al Chelsea e pure al Psg, che però non lo mette ai primi posti: in caso di addio di Mbappè, i parigini si tufferebbero sul 'napoletano' Osimhen.

Per entrambi le richieste della Juventus sono alte, anche se appare quasi certo l'addio di un big. In tal senso c'è da monitorare anche il futuro di Bremer, per il quale Manchester United e Tottenham hanno mostrato un forte interesse. Se il famoso tesoretto diventerà realtà occhio a Teun Koopmeiners in entrata: il centrocampista 25enne olandese piace molto al nuovo ds della Juventus Cristiano Giuntoli.