Juventus, il Psg fa sul serio per Vlahovic: i bianconeri vogliono 90 milioni

MANOVRE BIANCONERE

Il serbo è finito in cima alla lista dei desideri di Luis Enrique in caso di addio di Mbappé, Giuntoli sonda Scamacca

Il Psg fa sul serio per Dusan Vlahovic. Nelle ultime ore il club parigino ha concretamente sondato il terreno con la Juventus per il serbo, che è stato messo in cima alla lista dei desideri di Luis Enrique, specialmente nel caso di partenza di Kylian Mbappé. Come già era emerso chiaramente nelle scorse settimane i bianconeri non considerano l'attaccante incedibile, ma per il suo cartellino chiedono una cifra importante: 85-90 milioni di euro.

Nel frattempo, come riporta Sky Sport, la società ha sondato il terreno con il West Ham per Gianluca Scamacca: la Juve è da giorni in contatto con il club inglese per provare a piazzare Zakaria e ora si è mossa anche per il bomber ex Sassuolo, che piace anche a Milan e Roma. Un eventuale affondo, naturalmente, avverrebbe solo in caso di addio di Vlahovic, ma Giuntoli e Manna non vogliono farsi trovare impreparati.

Vedi anche Mercato Juve, super offerta dalla Premier per Chiesa. E il Psg punta Vlahovic