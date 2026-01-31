Juventus, sognando l'Yildiz bis: affare fatto col Bayern per Adin Licina
Cresciuto nel settore giovanile dei bavaresi, il tedesco di origine montenegrina arriva a titolo definitivo, ma il Bayern avrà una percentuale sulla futura rivendita e il diritto di pareggiare le offertedi Marco Mugnaioli
La Juventus mette le mani sul nuovo Yildiz. Come il numero 10 turco, con cui condivide anche l'agenzia da cui è assistito (Leaderbrock), arriverà questa sera a Torino dal Bayern Monaco Adin Licina, trequartista tedesco di origini montenegrine del 2007 considerato tra i prospetti più interessanti del panorama giovanile europeo. Il talento formato nelle giovanili del club bavarese firmerà un contratto di 3 anni e mezzo con la Vecchia Signora e inizierà con la NextGen, in Serie C, per farsi le ossa e provare a farsi trovare pronto al grande salto in prima squadra la prossima estate. La Juventus lo acquista a titolo definitivo e gratuito, ma il Bayern avrà una percentuale del 30% sulla futura rivendita e il diritto di recompra.
Cresciuto nel settore giovanile del Bayern Monaco, dove proprio come Yildiz era ritenuto la stellina della squadra, dal 2024 gioca nella seconda squadra dei bavaresi ed è già nel giro delle nazionali giovanili tedesche, ma nonostante l'apprezzamento di Kompany non ha mai esordito in prima squadra perché frenato da qualche problema fisico e perché nel frattempo nel suo ruolo è esploso Lennart Karl.
Licina infatti è un mancino naturale, nasce come trequartista ma può agire anche come riferimento esterno nel tridente offensivo su entrambe le fasce perché il dribbling è la specialità della casa. Il suo contratto con il Bayern scadrà tra cinque mesi e così la Juventus ha colto l'occasione buona per strappare il sì del talentuoso tedesco, che andrà a impreziosire la Next Gen di Brambilla.