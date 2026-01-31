MANOVRE BIANCONERE

Juventus, sognando l'Yildiz bis: affare fatto col Bayern per Adin Licina

Cresciuto nel settore giovanile dei bavaresi, il tedesco di origine montenegrina arriva a titolo definitivo, ma il Bayern avrà una percentuale sulla futura rivendita e il diritto di pareggiare le offerte

di Marco Mugnaioli
31 Gen 2026 - 18:27
videovideo

La Juventus mette le mani sul nuovo Yildiz. Come il numero 10 turco, con cui condivide anche l'agenzia da cui è assistito (Leaderbrock), arriverà questa sera a Torino dal Bayern Monaco Adin Licina, trequartista tedesco di origini montenegrine del 2007 considerato tra i prospetti più interessanti del panorama giovanile europeo. Il talento formato nelle giovanili del club bavarese firmerà un contratto di 3 anni e mezzo con la Vecchia Signora e inizierà con la NextGen, in Serie C, per farsi le ossa e provare a farsi trovare pronto al grande salto in prima squadra la prossima estate. La Juventus lo acquista a titolo definitivo e gratuito, ma il Bayern avrà una percentuale del 30% sulla futura rivendita e il diritto di recompra.

Cresciuto nel settore giovanile del Bayern Monaco, dove proprio come Yildiz era ritenuto la stellina della squadra, dal 2024 gioca nella seconda squadra dei bavaresi ed è già nel giro delle nazionali giovanili tedesche, ma nonostante l'apprezzamento di Kompany non ha mai esordito in prima squadra perché frenato da qualche problema fisico e perché nel frattempo nel suo ruolo è esploso Lennart Karl.

Licina infatti è un mancino naturale, nasce come trequartista ma può agire anche come riferimento esterno nel tridente offensivo su entrambe le fasce perché il dribbling è la specialità della casa. Il suo contratto con il Bayern scadrà tra cinque mesi e così la Juventus ha colto l'occasione buona per strappare il sì del talentuoso tedesco, che andrà a impreziosire la Next Gen di Brambilla.

Leggi anche

Priorità Kolo Muani, alternativa Zirkzee. Intanto la Juventus chiude lo scambio Holm-Joao Mario col Bologna

juventus
mercato
yildiz

Ultimi video

01:33
Il mercato dei ritorni

Da Kolo Muani a Perisic: le ultime di mercato di Inter e Juve

00:33
MCH MAIGNAN IN SEDE 31/1 MCH

Maignan in sede per firmare il rinnovo col Milan

01:00
MCH PRZYBOREK LAZIO A FIUMICINO MCH

Przyborek sbarca a Fiumicino: le prime immagini del nuovo acquisto della Lazio

01:30
Lookman verso il Fenerbahce, il Napoli ci riprova per Allison Santos

Lookman verso il Fenerbahce, il Napoli ci riprova per Allison Santos

01:44
Il Milan prenota Mateta, Inter si allontana Perisic

Il Milan prenota Mateta, Inter si allontana Perisic

01:46
Mercato Juve, difficile il ritorno di Kolo Muani, idea Norton-Cuffy da "rubare" all'Inter

Mercato Juve, difficile il ritorno di Kolo Muani, idea Norton-Cuffy da "rubare" all'Inter

01:00
Calciomercato live

Mercato: De Zerbi resta a Marsiglia, per ora almeno

01:31
Calciomercato live

Mercato: Lookman stavolta se ne va

01:39
Calciomercato live

Mercato: Kolo Muani-Juve, il problema è il Tottenham

01:45
Calciomercato live

Mercato: Milan scatenato, bloccato Mateta

01:25
Inter: avanti tutta per Perisic, mentre per Diaby…

Inter: avanti tutta per Perisic, mentre per Diaby…

01:20
Maignan pronto a rinnovare con il Milan

Maignan pronto a rinnovare con il Milan

00:50
Juve-Kolo Muani alla volata finale

Juve-Kolo Muani alla volata finale

01:16
Insigne-Pescara, le cifre

Insigne-Pescara, le cifre

01:32
Nicolussi al Parma

Nicolussi al Parma

01:33
Il mercato dei ritorni

Da Kolo Muani a Perisic: le ultime di mercato di Inter e Juve

I più visti di Juventus

Juve-Kolo Muani alla volata finale: decidono Psg e... sorteggio Champions

Holm-Joao Mario, calda l'idea di uno scambio di prestiti | Celik per il futuro

Kolo Muani

La Juve non molla la pista Kolo Muani ma lo United apre al prestito di Zirkzee

Juve, Napoli e Inter

Il mercato di Juve, Napoli e Inter

Juve, dopo il rifiuto di En-Nesyri, può tornare in corsa Mateta. Proposto Beto, ma...

3) Manchester United, 215 milioni di euro (nella foto Zirkzee)

I giri immensi di Zirkzee: dall'ipotesi Roma a separato in casa a Manchester e obiettivo Juve

Mercato ora per ora
Vedi tutti
20:16
Torino, ufficiale l'arrivo di Marianucci in prestito dal Napoli
19:52
Pisa, silenzio stampa dopo il Ko col Sassuolo. Riflessioni in corso sulla posizione di Gilardino
19:01
Milan, ufficiale il rinnovo di Maignan
17:59
Milan, programmate le visite mediche per due nuovi acquisti
17:58
Serie D, Douglas Costa è atterrato in Italia: pronto per l'avventura con il Chievo