Juventus, sognando l'Yildiz bis: affare fatto col Bayern per Adin Licina

La Juventus mette le mani sul nuovo Yildiz. Come il numero 10 turco, con cui condivide anche l'agenzia da cui è assistito (Leaderbrock), arriverà questa sera a Torino dal Bayern Monaco Adin Licina, trequartista tedesco di origini montenegrine del 2007 considerato tra i prospetti più interessanti del panorama giovanile europeo. Il talento formato nelle giovanili del club bavarese firmerà un contratto di 3 anni e mezzo con la Vecchia Signora e inizierà con la NextGen, in Serie C, per farsi le ossa e provare a farsi trovare pronto al grande salto in prima squadra la prossima estate. La Juventus lo acquista a titolo definitivo e gratuito, ma il Bayern avrà una percentuale del 30% sulla futura rivendita e il diritto di recompra.