Juventus, affare fatto per Correia del City: scambio con Moreno

JUVENTUS

Nel giorno delle visite mediche di Arthur Melo, la Juventus mette nero su bianco un altro colpo: si tratta di Felix Correia, esterno portoghese classe 2001 in arrivo dal Manchester City. Il talentino lusitano, cresciuto nello Sporting Lisbona come Cristiano Ronaldo e che nell'ultima stagione ha giocato in prestito in Olanda, è stato inserito in uno scambio con un altro giovanissimo, l'ex Barça Pablo Moreno, e andrà a rafforzare l'Under 23 di mister Pecchia.

Il club di Pep Guardiola aveva acquistato Correia un anno fa dallo Sporting per 3,5 milioni di euro. Una cifra importante per un diciottenne che non aveva mai esordito in prima squadra, ma che era considerato il miglior Under 19 del suo paese. La scorsa stagione l'ha disputata nella seconda squadra dell'AZ Alkmaar, collezionando 27 presenze, 3 gol e 7 assist. Anche per lui, come per Arthur, visite mediche nella giornata di domenica.