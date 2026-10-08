Juve, rebus Woltemade: possibile addio a gennaio e nuovi nomi per l'attacco

Possono quattro presenze, tra l'altro per soli 131 minuti complessivi, dopo appena due mesi di stagione raccontare la totalità di un calciatore e portare a conclusioni sulla sua utilità in un contesto tecnico-tattico? Certo che no, e la situazione di Nick Woltemade alla Juventus non fa eccezione. Arrivato a fine mercato in prestito secco e oneroso dal Newcastle, l'attaccante tedesco sin qui ha trovato poco spazio anche perché il 4-2-3-1 di Spalletti premia una sola punta di ruolo ed era chiaro che il titolare sarebbe stato Randal Kolo Muani, per il quale sono stati sborsati 50 milioni bonus compresi, nonostante pure il francese sin qui abbia deluso.