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Juve, rebus Woltemade: possibile addio a gennaio e nuovi nomi per l'attacco

Woltemade deve meritarsi la conferma alla Juventus: prestito a rischio a gennaio? La dirigenza valuta le alternative in attacco

08 Ott 2026 - 08:29
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Possono quattro presenze, tra l'altro per soli 131 minuti complessivi, dopo appena due mesi di stagione raccontare la totalità di un calciatore e portare a conclusioni sulla sua utilità in un contesto tecnico-tattico? Certo che no, e la situazione di Nick Woltemade alla Juventus non fa eccezione. Arrivato a fine mercato in prestito secco e oneroso dal Newcastle, l'attaccante tedesco sin qui ha trovato poco spazio anche perché il 4-2-3-1 di Spalletti premia una sola punta di ruolo ed era chiaro che il titolare sarebbe stato Randal Kolo Muani, per il quale sono stati sborsati 50 milioni bonus compresi, nonostante pure il francese sin qui abbia deluso.

In casa bianconera speravano che l'aria della nazionale aiutasse Woltemade ma l'errore contro la Serbia non ha certo dato un boost all'autostima del giocatore, Spalletti da qui a giugno dovrà dunque fare un po' lo psicologo per aiutarlo a prendersi un ruolo più centrale nello scacchiere juventino. Anche perché in linea di massima il classe 2002 ha tecnica per agire da seconda punta o in suo aiuto.

La formula del prestito secco, però, indirettamente suggerisce che Woltemade non era il profilo perfettamente aderente al bomber che la Juve cercava, non a caso secondo La Gazzetta dello Sport la dirigenza bianconera resta vigile per il mercato estivo, se non addirittura per quello di gennaio. Giovanni Carnevali e Frederic Massara tengono il radar attivo su Mateo Retegui, ma all'Al Qadsiah guadagna 20 milioni l'anno, e Folarin Balogun del Monaco, protagonista di uno dei casi più chiacchierati agli scorsi Mondiali. Senza dimenticare Antonio Raimondo, del Frosinone ma di proprietà del Bologna.

Nel caso in cui Woltemade non desse le giuste garanzie - e nel discorso faremmo rientrare anche la quota gol che segnerà Kolo Muani - da qui a gennaio quindi attenzione alla possibilità della fine anticipata del prestito col tedesco che farebbe ritorno al Newcastle con la Juve pronta a un investimento nella zona offensiva del campo.

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